Portmanil polnud enne #MeToo'd naiskolleegide seas ühtki sõbrannat 

"Elame kultuuris, kus on tavaline, et mehed käituvad halvasti ja naised saavad haiget," ütles Portman Vanity Fairi intervjuus, lisades, et ka mehed võivad olla ohvrid. "Aga nüüd on toimunud suur nihe. Enne ütlesime: "Oh issand, ta on nõme mees." Aga nüüd ütleme: "Ei, see on vägivaldne käitumine - ei ole tegu vaid nõmeda mehega."