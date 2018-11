Heidy Tamme paneb novembris oma juubeliaastale väärika punkti - siit tulevad tema 13 inspireerivat tsitaati! 

„Mul oli hästi kurb lapsepõlv…"

„Meie vaimsed tööd on palju suuremad kui nõudepesu, mida me teeme füüsiliselt ära, aga vaimuga on vaja tööd teha. See on pikk protsess.“

„Kui meil on mingi vägev idee ja mõte, siis meie loomus ei salli seda, et keegi hakkab siin veel …me tahame ise proovida!“

„Inimene on ju kiskja, mine vaata peeglisse, meil on ju kihvad alles.“

„Andetuid, ebamusikaalseid ja laisku inimesi siia maailma ei sünni, igaüks on oma programmiga, tempoga ja rütmiga oma andega. Anne on nagu briljant, sa pead teda lihvima, et ta hakkaks kiirgama."

“Palju loeb see, kui armastad seda ilusat, jumalikku kingitust – elu, et jätkuks uudishimu ja hasarti! Samuti on andnud mulle palju juurde muusika, töö ja inimesed. Iga kohtumine on kingitus. Kas või seegi intervjuu.”