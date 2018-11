Nädalavahetus on vihmane ja udune 

Homme puhub tugev edelatuul, puhanguid on 14, rannikul 17 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub saartest alates läände ja loodesse. Öö on suurema sajuta, vaid üksik väike vihmasabin võib tulla. Päevaks lisandub niiskust ja vihmapilved liiguvad üle Eesti, enamasti on sadu nõrk, vaid mõni paik Eesti lääne- ja põhjaosas võib tihedama saju saada. Õhutemperatuur on 7 kuni 10 kraadi, pärastlõunal jõuab jahedam õhumass ja algab õhutemperatuuri langus.



Pühapäeva on sajuta, aga võib udu tekkida. Öö hakul puhub veel tugev loode- ja läänetuul, pärast keskööd pöördub edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1 kuni +4 kraadini, rannikul kuni +7 kraadini. Päeval avaldab Skandinaavia poolt madalrõhkkond survet ning saartel ja põhjarannikul muutub edela- ja lõunatuul tuntavamaks, sisemaal on ilm rahulik. Ilm on sajuta, aga sisemaal võib laialdaselt madal pilvekiht taevasse jääda. Õhutemperatuur on 6 kuni 9 kraadi.