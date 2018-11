GALERII | ETV-s avati telemuuseum, kus saab iga külastaja end teleajalukku jäädvustada 

Muuseumi esimene suurem püsinäitus hõlmab kõiki stuudiote esiseid ruume, sest need on väga olulised paigad. Just seal käivad praegused teletegijad ise kõige enam ja seal viibivad kõige rohkem ka telemajja saabuvad külalised. Läbi toredate väljapanekute tutvustab ETV oma endiseid ja praeguseid eetripersoone külalistele ning tuletab kõike meelde ka teletegijatele endile.



Nii mõnedki kolleegid avatakse üllatavast küljest - kes oli kirglik mäesuusataja, kes bridžimängija, kelle nõrkuseks on kübarad, kelle lemmikud on seened ja kes on suurepärane karikatuurikunstnik. Lisaks sellele on näitusel ka masin, mis annab võimaluse võrrelda end kõigi ETV telenägudega, aga mil moel, see selgub juba kohapeal.



Oma saladusi telemajast räägivad Reet Linna, Vahur Kersna, Raul Rebane, telemajas üles kasvanud Robert Linna, Anu Välba jt. Elamussaadete juhi Karmel Killandi sõnul on ta märganud, et ETV muuseum on oluline paik ka tänapäeva noortele: "Väga paljudes koolides on meediaõpe ja pakume suurima heameelega lastele võimalust meiega koos proovida, kuidas televisiooni tegemine päriselt käib. Viime nad vahel külla saatejuhtidele, kes parasjagu stuudiotes salvestavad, olgu see siis "Pealtnägija", "Hommik Anuga", "Prillitoos", "Ringvaade" või mõni muu ETV armastatud saade".



ETV Muuseum on avatud 2. novembrist Gonsiori 27 fuajees.