Suri Super Mario prototüüp 

1980ndatel rentis Segale Nintendole laopinda ja ettevõte otsustas panna oma uue videomängu peategelasele tema järgi nime. 1993. aastal naljatas Segale Seattle Timesile antud intervjuus, et ta „ootab endiselt oma kuninglikke tšekke“.

Järelhüüdes kirjutati Mario Segale kohta, et ta tõrjus videomängukangelase kaudu saadud kuulsust ja tahtis, et teda teataks selle järgi, mida ta elus on saavutanud.