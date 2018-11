Parlamendierakonnad ei taha oma valimisnimekirjade esinumbreid avaldada 

Valimisringkondade meistriliigaks nimetatakse Harju- ja Raplamaad, kuna seal läheb jagamisele kõige rohkem mandaate. Kui eelmistel valimistel andis ringkond riigikokku 14 istekohta, siis uutel valimistel võib see arv veelgi tõusta. Kuna aina rohkem Eesti kodanike on asunud elama Tallinna või selle lähiümbrusesse, mõtleb vabariigi valimiskomisjon üle vaadata mandaatide jagunemise. Täpsed numbrid selguvad detsembri alguses, kui president Kersti Kaljulaid on valimised välja kuulutanud.

Kirjutamata reegli järgi kandideerivad erakondade esimehed eelkõige Harju- ja Raplamaal. Kandideerimist kõige suuremas valimisringkonnas on seostatud nii Reformierakonna juhti Kaja Kallast, kes sai samas ringkonnas 2011. aastal 7153 häält, kui ka Keskerakonna juhti Jüri Ratast, kes kogus viimastel valimistel Harju- ja Raplamaal 7932 häält.

Ega üksik erakond ei taha välja tuua, kas ja kui lõplikult on nende nimekirjad koos. Nimekirjasid hoitakse enda teada, et edendada sisedemokraatiat ja siis, kui aeg on küps, kasutada seda ära enda reklaamimiseks.

ERRi uudisteportaal on välja toonud, et Reformierakonnal on valimisringkondade esinumbrid paigas. Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas on eesotsas Siim Kallas, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas Kristen Michal, Mustamäe ja Nõmme linnaosas Urmas Paet, Harju- ja Raplamaal Kaja Kallas, Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal Kalle Laanet, Järva- ja Viljandimaal Jürgen Ligi, Lääne-Virumaal Taavi Rõivas, Ida-Virumaal Eerik-Niiles Kross, Jõgeva- ja Tartumaal Urmas Kruuse, Tartus Urmas Klaas, Võru-, Valga- ja Põlvamaal Hanno Pevkur ja Pärnumaal Toomas Kivimägi.

Reformierakonna kommunikatsioonijuhi Kajar Kase sõnul on ERRis avaldatu spekulatsioon, sest nimekirjasid alles koostatakse. „Erakonna nimekirjatoimkond esitab oma soovitused, kus piirkonnas kandidaadid kandideerivad ja siis järgnevad meil sisevalimised,“ selgitas Kase. Reformierakonna lõplik nimekiri kinnitatakse erakonna üldkogul, mis toimub järgmise aasta jaanuaris.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimäe sõnul hakkab erakond valimisringkondade kandidaate ja nende esinumbreid järjest välja tooma. „Esimene kandidaatide üritus on laupäeval Saaremaa kaubamajas, kus tutvustatakse Saare-, Lääne- ja Hiiumaa esinumbrit ning kandidaate,“ ütles Hanimägi.

Sotsiaaldemokraatide juhti Jevgeni Ossinovskit on seostatud uutel valimistel Tallinna kesklinnaga, mille esinumbrina kandideeris ta eelmise aasta kohalikel valimistel, saades 1375 häält. Varsemalt on Ossinovski pürginud riigikokku Ida-Virumaal.