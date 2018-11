OHHOO, MIS ÜLLATUS: põgenikust naisevägistaja osutus ka zoofiiliks 

Vägistaja tuvastati ohvrilt leitud DNA jälgede põhjal. Uurimisel on selgunud, et mees on korda saatnud veel teisigi kuritegusid. Nii süüdistatakse teda mullu ühes kohalikus talumajapidamises lammaste ja kitsede seksuaalses kuritarvitamises. Niisugune tegu on vastuolus loomakaitseseadusega.