Tallinki kaubalaeva tabanud voolukatkestuse põhjus teada - kütusemahutis oli liiga palju vett! 

Regal Star teatas teisipäeva hommikul Eesti aja järgi kella 11 paiku, et laeval on diiselgeneraatorite seiskumise tagajärjel tekkinud täielik voolukatkestus ehk blackout, mille tõttu seiskusid ka peamasinad ning laev on sunnitud Rootsi ranniku lähistel kitsustes kulgeval laevateel ankrusse jääma. Veel enne, kui laev õnnestus ankrute abil ohutult peatada, põrkus triiviv laev tugeva tuule tõttu Remmargrundi tähistava meremärgiga, mille tulemusel sai laev mõningaid kergeid ja meremärk tõsisemaid kahjustusi.