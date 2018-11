Sharon Osbourne uimastas oma mehe, et ta truudusetust tunnistaks 

Endine "X Factori" kohtunik rääkis The Suni teatel, et Ozzy oli talle kogemata saatnud teisele naisele mõeldud e-kirja.

Rokkar tõotas Sharonile, et kõrvalsuhe on läbi. "Uskusin teda. Aga kuus kuud hiljem sain teada, et see polnud läbi, ja et oli ka teisi [naisi]." Ozzy olevat oma abikaasale ahastanud: "Ma olen sõltlane. Ma ei saa sinna midagi parata."