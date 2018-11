Milline on kolme lapse ema Kate Middletoni imedieet? 

Hertsoginna Catherine Essexis tennist mängimas. Reuters/Scanpix

Catherine on väitnud, et teda hoiab vormis vanemate laste järel silkamine. Kuid see ei saa olla kogu tõde. Daily Mirrori andmeil fännib hertsoginna Uus-Meremaa dieediguru Kelly Rennie't, kes utsitab noori emasid loobuma emotsionaalsest söömisest. Rennie on ise oma figuuri tervisliku toitumise abil trimmi ajanud ning soovitab menüüd, milles domineerivad köögivili, kana ja taimsed piimad, teistelegi.