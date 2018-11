PILDID JA VIDEO | Ulmadest, valgusest ja virvatuledest inspireeritud EKA moetudengite vapustav looming 

EKA moeosakonna näitus "Illuminatisoon" Telliskivis ERLEND STAUB

Ladinakeelsel sõnal illuminatio on mitmeid tähendusi: valgustatus, mõistatusliku elamusena kogetav sisemine selginemine, lõuendi täitumine värvidega või valgusega kaunistamine. Sõna kõikides konnotatsioonides on see aga valguse paistmine, tuues nägemisvälja uued objektid, tajud ja aistingud.