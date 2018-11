Maailm GRU 100: Venemaa sõjaväeluure sipleb juubeliaastal skandaalides Allan Espenberg , täna, 18:00 Jaga:

PEAHOONE: Venemaa sõjaväeluure peahoone Moskvas. Reuters/Scanpix

Venemaa üks tuntumaid ja kurikuulsamaid eriteenistusi on sõjaväeluure GRU, kuid viimasel ajal on selle töötajaid (venelaste kõnepruugis luurajaid, lääne mõistes spioone) üha rohkem hakatud välisriikides kinni nabima ja süüdistama igasugustes kuritegudes. GRUd on järjest tabanud ebaõnnestumised ja sissekukkumised.