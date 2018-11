Einar Ellermaa | Tume tulevik ja ebaõiglane riik kõigile! 

Mu kooliõde meenutas, et 1990. aastatel ta ikka jälgis valimisloosungeid, mõtles, mida need reaalselt tähendavad, ja kujutas ette, kuidas neist juhindudes meie elu muutub. Aastatega sai ta aru, et loosung on loosung. Nüüd ta vaatab, et ahhaa, seekord siis sellised sõnad, mida pärast enamasti niikuinii keegi ei mäleta.

Ka loosungite loojate või siis väljaütlejate poolt vaadates peegeldab loosungite sõnastus nagu suhtumist, et eks ole siin ilmas juba ühte ja teist nähtud ning üle elatud, ega see esimest korda ole, küll meie juba teame, kuidas asjad käivad. Õige ta ju on, et enamik erakondades tegutsejaid ja paremate positsioonide omajaid ongi elus juba küllalt palju näinud ja üle elanud.

Samasugune hoiak kumas läbi ka ju poliitikute suhtumisest riigireformijate ettepanekutesse, kuigi seal on arutlusväärseid ideid ja väljapakkujad pole sugugi üksnes ettevõtjad. Suhtumine oli umbes selline, et lapsed tulevad vanemaid õpetama. Vähemasti kõik, kes on kunagi nõukogude sõjaväes käinud, teavad, kuidas selle kohta ropult vene keeles öeldi, kui poeg hakkas isa õpetama.

Praeguses meediaruumis, kus uudise pealkiri ei ole „Uus maja sai valmis“, vaid „Uskumatu! Vaata galeriid ja videot! Tuliuus supermaja lõpuks valmis!“ on poliitsõnumite rahulikkus ja triviaalsus täitsa vastuvoolu ujumine. Mitte et see vale oleks. Ongi rahulikum.

Valija positiivse hõlvamise rubriiki võib panna ka Keskerakonna allkirjade kogumise, et pensionärid saaksid 100 eurot pensioni juurde. Aga loomulikult paneme juurde! Kes julgeks olla nii südametu ja oleks vastu?

Reformierakond jälle lubab targalt riiki valitseda. Julge oleks see, kes lubaks valitseda lollilt.

Kellel küll saaks olla midagi nii nunnude asjade vastu. Kindel pauk, et kõik on nõus. Why not, nagu noored ütlevad.