Peletad ämblikke ja herilasi leeklambiga? Nii süütad hoopis kodu! 

2015. aastal avastas üks töömees, et tema „objektil" on ühes korteris suits. Täpsemalt uurides avastas, et köögi laual on põlenud pabersalvrättide pakk, kuid see oli ise ära kustunud. Laual oli ka kolmeliitrine klaaspurk, mis oli vett täis. Selgus, et purgile langes päike ning veega täidetud purk toimis luubina ja süütas paberipaki.