HELENI BEEBIBLOGI | Carmeni areng vastas juba neljakuuselt pooleaastase lapse arengule 

Alguses arenes Carmen nii kiiresti, et äppi polnud valikute alla veel neid verstaposte ilmunudki, mida Carmen juba teha oskas. Näiteks naeratas ta sotsiaalselt ammu enne seda, kui äpis sotsiaalne naeratamise tehtuks sai märkida. Ootasin suure õhinaga, et see valik tekiks.