VIDEO | NAGU MUINASJUTT! Imetle saate „Naabrist parem“ võidupaari pulmavideot 

"Nüüd olemegi eluaeg koos, see on väga hea tunne," lausus Jana Õhtulehele antud intervjuus. Kuigi esimesed ettevalmistused tehti pulmadeks kaks aastat tagasi, jäi peoplaneerimine pikaks ajaks tahaplaanile, sest saates osalemine võttis oma. Lisaks vajas tähelepanu laps, siis uus kodu ja siis vahetas Jana ka töökohta. "Nii et päriselt see kõige suurem planeerimisprotsess oli viimased kolm kuud, ma arvan," lausus naine.