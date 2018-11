Valehambad, kunstnina ja arvutihääl ehk Kuidas „Mr Roboti“ tähest sai Freddie Mercury 

Tõelist Freddie't paljastada polnud kerge. Laulja suri vaid 45aastasena, kuid poleks ilmselt hiljemgi hakanud memuaare kirjutama. Intervjuudes oli Freddie terav. Ta pidas küsimustele vastamist tüütuks ning bravuuritses nii, et oli Briti jutusaadetes persona non grata. „Mu sugutung on tohutu,“ kuulutas rokkstaar ühes usutluses. „Ma magan meeste, naiste, kassidega – mida aga soovite. Ma lähen voodisse ükskõik millega. Mu voodi on nii suur, et sinna mahub vabalt kuus inimest magama. Eelistan seksi vähimagi hingesidemeta.“

Rami tunnistab, et otsis aina võimalust oma tegelaskujule ligi pääseda, kuid mõistis siis: „ Freddie jättis meile päeviku – kõik on tema lauludes sees.“

Filmi sünniks kulus kaheksa aastat

Idee vändata Queenist film käidi avalikult välja juba 2010. aastal, kuid sellest sai Hollywoodi probleemsemaid ettevõtmisi. Esmalt valiti 1991. aastal aidsi surnud Freddie Mercury rolli „Borati“ koomik Sacha Baron Cohen. Kuid 2013 levisid kuuldused, et viimane on minema marssinud, põhjuseks erimeelsused Queeni elusolevate liikmetega, kes tegutsesid filmi produtsentidena. Koos Sachaga tegi minekut ka mainekas stsenarist Peter Morgan („Kuninganna“).

Näitleja väitis 2013. aastal USA raadiointervjuus, et tema oli tahtnud Mercury elupõletajalikkust ilustamatult kujutada, kuid teised ansambliliikmed soovisid oma pärandit ja mainet kaitsta. „Üks liige – ma ei ütle, kes – ütles: „Tead, see on nii kihvt film, sest selle keskpaigas juhtub midagi hämmastavat"," rääkis näitleja. „Küsisin, mis seal siis juhtub." Ta vastas: „Noh, Freddie sureb ära..." Mina vastu: „Mis siis filmi teises pooles juhtub?" Tema: „Me näeme, kuidas bänd järjest edukamaks läheb.""

Bassimees John Deacon on Queeni tegemistest ammu distantseerunud. Eluloofilmi mootorid olid kitarrist Brian May ja trummar Roger Taylor. Viimane väitis, et Baron Cohen polnud rolli piisava tõsidusega võtnud. May heitis Baron Cohenile ette valetamist ning eitas süüdistusi tõe moonutamises. Ta avaldas lootust, et Mercuryt hakkab mängima Ben Whishaw, kes on tuntud Bondi-filmide varustusülema Q'na, kuna ta on „vapustav, tõeline näitleja“.

ESILINASTUSEL: Rami Malek koos Queeni liikmete Brian May (vasakul) ja Roger Tayloriga. EPA/Scanpix