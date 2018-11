Paljastus: Meghan on salaja lasknud oma konte raiuda! 

Leht usutles BMI Shirley Oaksi haigla ortopeediakirurgi Kumar Kunasingamit, kes on veendunud: endisele näitlejannale on tehtud operatsioon hallux valgus'e nimelise jalalabamoondumise korrigeerimiseks. Sedasama kinnitas The Suni küsitletud ekspert.

Hertsoginna 31. oktoobril maoori tervitustseremoonial. AP/Scanpix

Kunasingami kinnitusel võib lõikus olla väga valus. "Selleks, et luuni välja jõuda, tuleb läbi lõigata mitmetest kihtidest. Seejärel luu murtakse, sirgendatakse ja kinnitatakse. Hallux valgus on natuke sibula moodi. Sellel on nii palju kihte ning see võib sind nutma ajada nii enne kui ka pärast lõikust." Võib kuluda kolm kuud, enne kui patsient saab jälle kontsi kanda.