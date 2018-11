KUULA! Popduo Púr Múdd avaldas Andreas Poomiga uhiuue singli “Truth Is” 

"See oli tore üllatus, kui Púr Múdd minuga ühendust võttis, et koostööd teha," räägib Andreas, "Laulu teeb eriliseks just see, et refrääniks osutus hoopiski salm." Oliver kirjeldab koostööd Andreasega soojade sõnade saatel. "Andreas on väga andekas noor laulja. Usun, et Eesti pole veel nii musikaalset noormeest näinud. Kindlasti tulevikus murrab ta välismaale."