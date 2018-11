Riigikohus tegi maksuvõlgade sissenõudmises suure muudatuse 

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ning kohtunikud Peeter Jerofejev, Villu Kõve, Viive Ligi ja Ivo Pilving otsustasid 10. oktoobri määrusega, et täitemenetluse kohustus aegub, kui seda ei ole õnnestunud viie aasta jooksul lõpule viia.

Riigikohus tõdes, et samamoodi nagu aeguvad ka teised võlad ja pole mõtet maksuvõlglasi teisiti kohelda.

Riigikohus muutis aegumise aluste tõlgendust nii, et kõik maksunõuded, mille sundtäitmist on alustatud hiljemalt 2012. aastal, on aegunud, kui võlgniku kohta ei ole alustatud pankrotimenetlust. Uue aasta algusest lisanduvad samal alusel kõik 2013. aasta nõuded.