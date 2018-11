GALERII | Eesti uue põlvkonna režissöörid esitlesid lühifilmikassetti „Värske veri“ 

Kevadel EFTAga pärjatud Anna Hintsi lühifilmis „Jää“ mängib Mait Malmsten süütunde käes vaevlevat Harrit, kes pole peale lahutust oma 10-aastase pojaga (Aksel Ojari) piisavalt aega veetnud. Et kaotatud aega tasa teha, viib ta poisi talvisele retkele üle jäise mere. Olles harjunud kõike kontrollima, seisab Harri jääväljal vastamisi jõududega, mida ta kontrollida ei suuda. „Jää“ on praeguseks osalenud rohkem kui 70 rahvusvahelisel filmifestivalil ja võitnud 11 auhinda.

Esimese filmiga astuvad publiku ette neli uue põlvkonna režissööri. Evar Anvelti „Hea karjane“ on filmitud Liibanonis ja inspireeritud Eesti ratturite röövimisest, kuid vaatleb seda üllatava nurga alt. Filmi peategelane Ibrahim (Said Serhan) on lambakarjus, kelle kohus on oma karja eest võimalikult hästi hoolitseda. Ühel päeval saab ta kõne oma vennalt, kes räägib talle plaanist, millest Ibrahim midagi kuulda ei taha.