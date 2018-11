Elu "Panga" stsenarist Tarmo Jüristo: Erkki Raasuke "Panga" tegemisest midagi head ei arvanud Henry Linnard , täna, 21:43 Jaga:

PANKUR: „Panga“ stsenarist Tarmo Jüristo töötas ka ise 90ndatel Hansapangas ja tunnistab, et tema enda jooni või temaga seotud sündmusi on seal terve hulk. Et aga säärased äratundmised on ajas ümber tõstetud, ära segatud ja laiali piserdatud, ei saa neile näpuga näidata. Robin Roots

Praegu Eesti kuumima seriaali „Pank“ üks stsenaristidest Tarmo Jüristo (47), kes 90ndatel ka ise Hansapangas töötas, rõhutab, et seoseid sarja tegelaskujude ja päris inimeste vahel otsida ei ole vaja. Ta selgitab, et kuigi lugu ja tegelaskujud põhinevad päris sündmustel, on need ja inimesed ajas ümber tõstetud, ära segatud ja laiali piserdatud. Sarnasus võib olla petlik. Välja arvatud peaosalise Sergo Varese tegelaskuju Toomas Pisuke, kes on nõnda Erkki Raasukese moodi, et viimase nainegi teleriekraani vaadates rabatud on. Erkki Raasuke ise Jüristo sõnul sarja väntamisest esialgu midagi head ei arvanud.