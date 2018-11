Õiguskantsler palub keskkonnainspektsioonil uurida ringrajal driftimist 

Keskkonnainspektsiooni (KKI) hinnangul on see omavalitsuse pädevuses. Driftimine kui sõidustiil eeldab, et sõiduki mootor töötab kõrgetel pööretel ning samal ajal kulutatakse sihilikult selle rehve. Avaldaja viidatud juhtumi puhul polnud tegemist ühekordse ja juhusliku driftimise, vaid ringrajal pakutava teenusega, märgib ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja-õiguskantsleri nõunik Evelin Lopman.

Atmosfääri õhu kaitse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise kohta teeb riiklikku järelevalvet KKI. Seega on ta teatud juhtudel pädev, et menetleda muu hulgas ka driftimist puudutavaid kaebusi, teatab Lopman KKile. Samal ajal ei saa tema sõnul välistada, et kõige efektiivsemad vahendid driftimisest tulenevate mõjude vähendamiseks on omavalitsusel. „Haldusorganid peavad olema orienteeritud inimeste murede lahendamisele. Seetõttu on sarnaste juhtumite puhul tulevikus oluline, et haldusorganid teeksid omavahel koostööd, et selgitada välja kas, kes ja milliste meetmetega peaks analoogsetele kaebustele reageerima,“ märgib Lopman.