Apteegisõda proviisorite ja ärimeeste vahel seab rahva tervise ohtu 

2014–2015 alustatud apteegireformiga kaasnenud avalikes ja varjatud vaidlustes, mida on hakatud hellitavalt kutsuma apteegisõjaks, murravad vaenupooled siiani piike. Lihtsale patsiendile ja rohuostjale on aeg-ajalt hoogustuv, siis jälle ajuti vaibuv taplus jäänud pehmelt öeldes arusaamatuks. Seda seni, kuni ei hakka ajakirjanduses kostuma võimendatud hädakisa, et peagi pannakse teie kodulähedane rohupood kinni või et ravimihinnad teevad kohe-kohe üüratu hüppe, teadagi, mis suunas.