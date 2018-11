Eesti uudised Justiitsminister: täiskasvanud inimene peab üle olema valust, mida tõi suhte purunemine, ning mõistma, et elatise saajaks on tema enda laps Kristiina Tilk , täna, 20:45 Jaga:

Justiitsminister Urmas Reinsalu leiab, et elatist reguleeriv seadus on praegusel kujul liialt paindumatu ning vajab muutmist. Kuidas täpselt, on aga alles selgitamisel. Robin Roots

Märtsis oli justiitsminister Urmas Reinsalu seisukohal, et kehtiv 250eurone miinimumelatis ei täida enam oma eesmärki ning on liialt kõrge. Idee oli sisse seada elatiskalkulaator, mille järgi saanuks elatise uueks alammääraks 84 eurot. Septembri lõpus teatas minister ootamatult, et elatise lähtekohaks on ja jääb 250 eurot, tulevast aastast kerkib summa 270 euroni. Kas tõesti oli plaan seadust muuta vaid näiline ning tegelikult käimas aktiivne valimiskampaania, mille valguses minister laveerib vastavalt sellele, mis talle parema häältesaagi tooks?