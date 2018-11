Washington Post: peaksime spioonijahis eestlastest eeskuju võtma! 

Kuid Lääs ei peaks liiga enesekindlaks muutuma. Kui briti poliitik Bob Seely põlglikult sõnas, et Skripalide mürgitajate käpardlikkus jättis Putinist rumala mulje, raputab Eesti luure selle peale pead. Paar vahelejäänud spiooni on Venemaale suures plaanis vaid tühised etturid. GRU missioonid on üldiselt siiski edukad ja spioonimängu ongi venelased alati natuke nahaalselt ja robustselt mänginud. Info saavad nad kätte hoolimata sellest, et aeg-ajalt mõni kollaborant või spioon kinni nabitakse - need inimesed on vaid loomulik kadu. Venemaa kogub ennast pärast iga skandaali üsna kiiresti. Mis valesti, see uuesti.