VAU! Blogija Paljas Porgand läbis totaalse muutumise ning lõikas oma ülipikad kiharad lühikesteks: nüüd ongi puhas värske leht ja energia! 

Kui Taimre hakkas tegelema bikiinifitnessiga, otsustas ta juuksuri juures kauni soengu teha ning ka pikendused panna. “Eks ikka selleks, et laval maksimaalselt särada. Me lõpuks värvisimegi mu juuksed väga tugevalt pigmentseks punaseks, siis jäid need juukseotsad punaseks. See muudatus tuli väga loomulikult. Kui bikiinifitness läbi sai, ma mõtlesin, et ei taha pikendustest loobuda, sest me nii kaua ju panime neid ja päris kallis oli ka! Ei hakka ju maha võtma neid kohe. See jäi mulle harjumuseks toona, et mul on väga pikad juuksed. Tagantjärgi on isegi naljakas vaadata ennast, mul olid ikka ebanormaalselt pikad juuksed!” tunnistab ta.

Lõpuks avastas Taimre koos juuksuriga, et tema enda juuksed on pikenduste all kasvanud sama pikaks. "Pikendusi me ka kogu aeg ju otsast lõikasime, sest need lähevad ka koledaks ja katki ajaga, see on ka naturaalne juus. Kui me tahtsime pikendusi ülespoole tõsta hoolduses, siis nägime, et vau, mu enda juuksed on vahepeal kasvanud sama pikaks! Siis võtsime pikendused hoopis maha, kuid inimesed arvasid edasi, et mul on pikendused juustes, siiamaani võib-olla arvati, et mul on pikendused. Aga võtsime ära ja muudatust mu juustes polnudki eriti näha, võib-olla veidi õhemad olid mu juuksed," kinnitab ta.

Otsus nüüd oma kärtspunaseid juukseid veidikene tumedamat tooni punaseks teha, sündis koos naise poolt usaldatud juuksuriga. “Mulle tundus, et see kirgas punane oli juba liiga lapsik mu jaoks, ma ikkagi olen täiskasvanud juba, 25 kukkus nüüd ära. Siis läksime tumedamaks punasega, selline väike edgyness on mu juustes sees,” rõõmustab ta.