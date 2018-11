TILLSON STREET: tänav, mis ühel õhtul aastas muutub õuduste alleeks 

Esiteks ei ole kindlasti tegemist ähvardusega - et kui kommi ei saa, paneb koll majale pommi alla! „Komm või pomm?“ on tegelikult küllatulija küsimus, mis inglise keelest otse tõlgituna on täpsemini „Trikk või komm?“, või „Nali või komm?“. Ka „triki“ tegemise eest vastutab (soovi korral) siiski kodusolija, mitte kodukäija. Sageli on ameeriklaste kodud Halloweeni ajal kaunistatud dekoratsioonidega, mis võivad olla ka liikuvad - mõne Tillson Streeti maja aknal hõljuvad kummitused, ühe puuoksa külge on riputatud nõid, kes valju naerukägina saatel kord minutis järsku inimeste peade kohale ilmub. „Pomm“ on seega lihtsalt väike ja kaval ehmatus ukse avaja poolt. Kombeks on aja jooksul saanud siiski see, et hoolimata trikkide olemasolust saab külastaja kommi ikka, seega on tegemist tõepoolest suuresti formaalse küsimusega.