Mart Soidro | Paradokside puntras. Vol 5 

Kõrvalseisjale võib tunduda, et kultuuriministri amet on üks pidu ja pillerkaar. Puutud pidevalt kokku (erinevalt sotsiaalministrist) meie vaimuheerostega ja tunned ennast kõrvust tõstetuna. Ainus oht ongi, et võim hakkab pähe.

XXV laulupeol („Üheshingamine“, 2009) otsustas kultuuriminister, et kasutab oma positsiooni ja juhatab laulupeol Enn Võrgu ja Martin Lipu „Eesti lippu“.

Anonüümsust palunud segakoorilaulja kirjeldas proovis aset leidnud üllatusesinemist järgmiselt: „Ühel hetkel ühendkooride proovi ajal vupsas dirigendipulti ootamatult Laine Jänes ja teatas, et laulame selle laulu, mida laulikutes ja kavas ei ole. Loomulikult kõik armastavad seda laulu ja oskasid seda ka laulda. Laulu vastu pole kellelgi midagi, aga et poliitik kasutab oma võimu ära… Laulupeoinimeste seas öeldakse selle kohta, et „talle leiti laul“. Osa inimesi vilistas, oldi nõutud, aga hakati laulma“ (Delfi, 3.07.2009). Jänese laulupeokõne ja Märt Avandi paroodia on internetis kättesaadavad.

Poliitiku väljakäigust sai alguse tema allakäik. Inimene peab küll viisi, tunneb nooti, aga pieteeditundest jääb vajaka.

Randjärv aga ei jätnud jonni ja suundus teadusepõllule. Uuris Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetust ja otsustas selle põhjal kirjutada doktoritöö. Jõudis kaitsmiselegi.

„Tagantjärele mõeldes tundub see kõik koomiline. Kujuta ette: toimub rahulik kaitsmine, järgneb komisjoni pikk arutelu. Alguses oli häälte seis olnud 5:4, mis oleks tähendanud positiivset tulemust, aga siis avastati ümbrikust üks häältelipik veel ja tulemuseks sai 5:5. Võrdse häälte arvu puhul ei ole doktorikraad kaitstud. Olen elus palju peksa saanud ja toonane kogemus mind pikalt ei heidutanud,“ pajatas Randjärv nädalapäevad tagasi usutluses Ingrid Veidenbergile (LP, 27.10.2018).

Oleme Randjärvega üheealised, seega sügavas keskeas inimesed. Teise inimese sisse ju ei näe, seetõttu jääbki mulle arusaamatuks, miks rahvaasemik ikka ja jälle keskendub piinlikele momentidele oma kuulsusrikkas elus. Või eeldab ta, et see kahevaatuseline kurbmäng (doktorant üritas ka aasta hiljem tulutult doktorikraadi kaitsta) on ammu unustatud?