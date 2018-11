Seisukoht | Pühadevahe, laske lastel nõiad olla! 

Kas on hea tunne? Et sai lastele ära panna, peotuju rikkuda ja ikka meelde tuletada, kuidas elu sinu ainuõige kompassi järgi elada. Vähe sellest, et aeg-ajalt tõstavad Eestis pead üsakupjad, kes dikteerivad, kui palju ja millal tuleks lapsi saada, ilmub igal aastal hingedeaja kandis välja pühadepolitsei, kes pahaaimamatutele lastele targutab, et õige eestlane jookseb marti ja kadrit. Loodame, et üllas rahvakalendrijünger ise ikka ussimaarjapäeva tähistab.