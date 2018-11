Prints Charles tegi prints George'ile erilise kingi 

Charlesi esikpoja prints Williami esmasündinu prints George tuli ilmale viis aastat tagasi. Troonipärija viipas värskes dokfilmis "Prince, Son and Heir: Charles at 70" oma Šoti kodu Birkhalli aias kümnete noorte puude poole. "See on George'i salu." Selgub, et vanaisa tähistas esimese lapselapse sündi, istutades tema auks puud.