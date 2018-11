Kohus mõistis 14aastase tüdruku enesetapuni viinud veebiperverdi 42 kuuks vangi

Esialgu uuris juhtunut lapse seksuaalse ärakasutamisena Soome politsei. Kuna veebipervert elas Šveitsis, siis viis uurimise lõpule sealne politsei. Mees tunnistas, et oli tüdrukut ähvardanud ja tema alastipildid veebi üles laadinud, sest soovis saada uusi fotosid. Tüdruku surmas ta aga oma süüd ei näe. Mees väidab, et lõpetas temaga kõik kontaktid juba mitu kuud enne suitsiidi.

Tüdruku ja teda ahistanud mehe nime ei ole avalikustatud. Neid nimetatakse Šveitsi Tinaks ja Daniel C.-ks ning rõhutatakse, et need on muudetud nimed.

Veebipervert pääseb ilmselt kergelt

Ka prokuröri arvates on kohtus raske tõestada, et Soome tüdruk tegi enesetapu just veebis toimunud väljapressimise tõttu. Neljapäeval Usteris ringkonnakohtu ette astunud ahistajale esitati süüdistus väljapressimises ja alaealise korduvas seksuaalses ärakasutamises.

Kohus mõistis talle kolm ja pool aasta vanglakaristust. Süüalune ei olnud otsusega rahul ja lubas selle edasi kaevata. Vanglasse ei pea ta veel minema, sest saab praegu teraapiaravi.

Süüalust on varemgi laste seksuaalse ärakasutamise eest karistatud. Mehe sõnul soovib ta alustada uut elu ning tal on juba ka reaalne sõbranna.

Ahistaja väitis muide kohtus, et tema teada oli tüdruk 16aastane.