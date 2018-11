Tallinna linnapea Taavi Aas kandideerib riigikokku 

"Kindlasti kandideerin ja aitan oma erakonda," ütles Aas ERR Uudistele. Täpsustavale küsimusele, kas ta kandideerib vaid erakonna toetuseks või kavatseb ka päriselt valituks osutumisel riigikogusse minna, vastas Aas, et see sõltub valijate tahtest.

Küsimusele, kas linnavalitsusest kandideerib tema üksi või teevad seda ka abilinnapead, vastas Aas: "Ma arvan, et need on nii olulised valimised, et me teeme seda kogu meeskonnaga."