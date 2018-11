LÕKS: politseinikud pidasid kinni eriti koledate kavatsustega mehe

Texase osariigis elav noormees kirjutas, et soovib proovida nekrofiiliat ja kannibalismi ning kogeda, mis tunne on võtta kelleltki elu. Barterile vastas šerif Wayne Ivey, kes pakkus talle oma tütart. Noormees ei teadnud, et suhtleb šerifiga. Nad kooskõlastasid plaani, mille järgi tütar jääb matkal kadunuks.