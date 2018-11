Elatisvõlgnike olukord muutub uuel aastal kibedamaks 

„Meil on suur probleem, et Eesti lapsevanemad ei täida oma kohustust maksta elatist. Neid on tegelikkuses ligi 10 000 ja nende võlgnevuse kogusumma on üle 60 miljoni euro,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu täiendavate meetmete vajalikkust valitsuse pressikonverentsil. „Riik peab seisma lapse kõrval ja me esitame parlamendile arutamiseks täitevmenetluse seadusemuudatused, mis võimaldavad jõulisemalt survestada elatisvõlgnikke.“