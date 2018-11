Eesti 200-ga liitus Toomas Uibo: olen neile juba saunaparlamendist saati kaasa elanud 

„Mind on meie riigi elukorraldus ja areng kogu aeg huvitanud. Olen alati valimas käinud, sest usun, et just nii saan endale iga kord nelja-aastase litsentsi Eesti tegemistes kaasa rääkida ja ka moraalse õiguse teha kriitikat. Olen Eesti 200-le juba saunaparlamendist saati kaasa elanud ja mõelnud neid mõtteid, mis on tänaseks orgaaniliselt koondanud inimesi erakonda looma,“ põhjendas Uibo liitumist Eesti 200-ga.

„Seda on teinud inimesed päris elust, kes pole poliitikud, aga soovivad Eesti arengusse panustada, sest tunnevad, et paljudes valdkondades pole asjad päris korras. Eesti 200 kujunemise jooksul olen näinud ka murduvaid inimesi, kes hirmust vallatuna ei söenda läbi poliitilise liikumise Eesti asja ajama asuda. Mina tahan elada Eestis, kus iga inimene saab hirmu ja häbi tundmata selle riigi heaks kaasa mõelda olenemata, millise erakonna või liikumisega ta ennast seob,“ kirjeldas Uibo.

Toomas Uibo on tegelenud lapsepõlves palju laulmisega ja õppinud hiljem Rootsis rootsi keelt ja kirjandust. Lisaks sellele on ta täiendanud end turunduse ja kommunikatsiooni vallas nii Tallinna Tehnikaülikooli kui ka Tallinna Ülikooli kursustel. Paralleelselt on ta 18 aastat olnud seotud lennundusega, olles alguses erapiloot ja hiljem lennuõpetaja Nordic Aviation Academy's. Praegu on ta ühendanud lennunduse ja turunduse ning kommunikatsiooni tööalaselt Eesti rahvuslikus lennufirmas Nordica, kus juhib turundus- ja kommunikatsiooniosakonda.