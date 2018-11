Kaitseminister Luik: pean loogiliseks, et sõjaväeluure uurib tegevteenistujate tausta 

„Küsimus on selles, et inimene, kes teadlikult liitub kaitseväega, aktsepteerib ka asjaolu ,et tema suhtes rakendatakse süvendatud taustakontroll. Arvan, et viimaste sündmuste valguses [septembris võeti vahi alla riigireetmises kahtlustav major Deniss Metsavas ja tema isa Pjotr Volin] ei ole põhjust isegi küsida, kas see on vajalik või mitte,“ rääkis Luik.

Mis puudutab küsimust, kas kaitseministeeriumi ei trügi vastuluuramisega kaitsepolitsei (kapo) pärusmaal, jäi minister eitavale seisukohale. „See ei ole mitte mingil juhul kapo töömaale liikumine. See on lihtsalt soov võimaldada sõjaväeluurel garanteerida, et inimeste taust oleks piisavalt kontrollitud,“ ütles Luik. „Need [kaitseväelased] on inimesed, kes kõik mingil viisil omavad riigisaladust. Need on inimesed, kes kõik ühel või teisel viisil võivad kasutada surmavat jõudu ehk relvastust. [Seetõttu on] sellised süvendatud kontrollimeetmed kaitseväe sees loogilised.“