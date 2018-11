Selgeltnägijasaatest välja langenud Heino Mart: vahel hargnevad mu ees lahti sellised õuduslood, et aju keeldub neid algul uskumast 

57aastase Heino Mardi elusaatus on olnud keeruline. Mees oli esimesed 35 aastat oma elust sügavas depressioonis ning 20 aastat tagasi tegi tema poeg enesetapu. „Selle hetke raskus minu jaoks oli, et raskust polnud. Teadvustasin äkki, kui kalk ja ükskõikne ma olin, mis andis omakorda tõuke oma kurjust lähemalt uurima hakata. Taipasin, et kurjuse seedimiseks tuleb see omaks võtta – oma patud tuleb endale üles tunnistada ja siis saab need andeks. Oma pattu tuleb armastada nagu iseennast, sest see ju ongi mina ise. Kasutan siin religioosset retoorikat, sest tegelikult on kõik ühel või teisel moel pühakirjades juba olemas,” selgitab Laisk. „Piibel ja psühholoogia räägivad samadest asjadest erinevate sõnadega. Tegelikult ongi nii, et kui jõuad teatud vaimsele tasandile, saad äkki aru, et kõik on üks ja sama. Kõik religioonid räägivad samast asjast ja isegi teadus ning religioon pole tegelikult nii teineteist välistavad kui oleme harjunud arvama. Kõik on lõpuks üks,” lisab ta.

Heino Marti abistas tuleproovi katsetel ka kitsesarv, mille otsa oli pandud kristall. „Materiaalsed abivahendid on selleks, et oma psüühilist energiat toetada ja aidata endal õigel suunal püsida. Sarv on üks materiaalse maailma objekt, millega saan manipuleerida. Kui seon sellega oma psüühilise energia, saan oma mõtet justkui kätt liigutades juhtida, mis on palju lihtsam kui mõtet mõttega juhtida. See on läbi aegade ka näiteks võlukeppide tööpõhimõte olnud.”

Teraapias hargnevad lahti õuduslood, mida aju keeldub uskumast

Mehe sõnul olid tuleproovis psüühiliselt rasked katsed, kus tuli lahendada inimeste muresid. „Näiteks katse, kus tüdruk ei suutnud otsustada, kas müüa oma vanaema maja või mitte. Meie vaimus hargnes lahti väga valus peredraama, kus inimestele oli tehtud palju haiget, neid alandatud ning nende elu rikutud. Tunda endas tolle neiu venna valu ja viha, mis lõpuks viis venna vanglasse, sest ta ei suutnud maailmale isa tehtud ülekohut andestada, oli tõsine katsumus,” räägib mees, et kõik tunded käivad ka temast endast läbi. Sellistel hetkedel oli talle aga toeks pikaajaline psühholoogikogemus. „Vahel hargnevad teraapias mu ees lahti sellised õuduslood, et aju keeldub neid algul uskumast, sest tundub võimatu, et sellest on võimalik eluga välja tulla. Saates olid ju paljuski samasugused katkiste inimeste lood. Õnneks olen endas enamikke haavu teadvustanud ja omaks võtnud. Tänu sellele suudan praktiliselt igale inimesele tema kurjuse või ebatäiuslikkuse andestada ja seetõttu see ei lõhu mind.”

Heino Mart meenutab veel teistki, väljaspool saadet aset leidnud juhtumit. „Üks neiu ei suutnud veel 19aastaseltki ühtegi suhet luua. Tal olid ka söömis- ja ärevushäired. Poole aastaga jõudsime tema varjatud ihade väljendamiseni. Tegemist oli klassikaliselt freudistlike ja suhteliselt tavapäraste himudega, millega kaasnes halvav häbi. Tütarlaps teadvustas seda ja probleemid kadusid. Ma võtsin ta koos tema „patuga” omaks ja ta sai justkui eluõiguse,” meenutab ta.

Laisk teab, et saates said talle saatuslikuks väga tugevad konkurendid. „Favoriit oli aastaid asjaga tegelenud ja just sellisest suunast, mis tuleproovi sobis. Kui läheksin praegu uuesti, teeksin ilmselt parema tulemuse, aga võitmiseks tuleks endaga veel paar aastat tööd teha. Kuid võitmine ei olegi nii tähtis. Tohutu toetus ja soe peretunne, mida terve suve võtetel kogesin, on hindamatu väärtusega pagas kogu edasiseks eluks.”