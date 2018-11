Sikkut riigikontrolli EMO auditist: soovitused on juba töös 

Sikkut kinnitas, et kõigis auditis väljatoodud punktides on lahendused juba töös ning lähemate aastate jooksul peaksid need ka olukorrale leevendust tooma.

Samuti on ministri sõnul valmimisjärgus mitmeid tehnilisi lahendusi. „Praeguseks on käivitunud e-konsultatsioonid ja digisaatekirjad, lähiajal on käivitumas üle-eestiline digiregistratuur, muudatused ootavad ees ka perearsti nõuandetelefoni 1220. Kui praegu on telefoninõuanne anonüümne, siis alates 2019. aasta teisest poolaastast peaks nõu andval perearstil tekkima võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda,“ ütles minister Riina Sikkut. „Samuti on oluline, et perearstini jõuaks info selle kohta, kui tema patsiendid on vastuvõttude vahepealsel ajal EMO-s käinud.“

Ministri sõnul on selge, et peremeditsiini roll tervishoius kasvab ning tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja tugevdada just esmatasandit, kus on võimalik lahendada suurem osa inimese tervisemuredest kogu elu jooksul ning kus see on ka kõige odavam.