Elurikkuse erakond peab võidujooksu ajaga 

Elurikkuse erakonna üks eestvedaja Artur Talviku sõnul on novembri alguseks loodava parteiga ühinenud veidi üle 250 inimese. "Me ei ole teinud suvalisi kampaaniaid ja kusagilt laatadelt inimesi kokku korjamas käinud," põhjendas ta erakonna loomiseks vajalike liikmete kogumise protsessi.

Ent Talvik on optimistlik. "Nüüd läheme natuke jõulisema kutse juurde," lubas ta. See tähendab, et igale liikmele antakse ülesanne üks inimene erakonda juurde kutsuda. "Arvestame, et kõik sellega ei tegele, aga kui vähemalt pooledki neist kutsuvad kaks inimest juurde, siis me oleme juba võidus," rääkis Talvik.