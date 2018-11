Veterinaar- ja toiduamet avastas Järvamaa kalakasvatuses kalataudi 

„Kalakasvatuses tuleb jälgida bioohutusmeetmeid ning kalade ja võimaliku saastunud inventari ning sööda välja viimine kasvandusest on keelatud. Epidemioloogilise uuringu tulemustest lähtuvalt selgub, kas on vaja täiendavaid kitsendusi ning abinõusid,“ sõnas Leis.

Kalade vereloomeorganite infektsioosse nekroosi (IHN) puhul on tegemist viirushaigusega. IHN esineb vikerforellil ning teistel lõhelistel ning kahjustab enamasti noori lõhelisi. Viirus nakatab igas vanuses kalu ning need jäävad viiruse kandjateks. IHN on laialt levinud kõikjal maailmas, sh Põhja-Ameerikas, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Kaug-Idas ja Venemaal Karjalas ja meie naabritel Soomes.