Kunnas: kui EKRE tahab, kandideerin riigikokku 

Eile tutvustas EKRE oma riigikaitse programmi ning teatas ühtlasi, et nende kaitseministri kandidaat on reservkolonelleitnant Kunnas. Esialgu kinnitas Kunnas, et ta ei liitu erakonnaga, samuti ei kandideeri kevadel riigikokku.

Täna hommikuks oli Kunnas meelt muutnud ning ütles, et on erakonna soovil valmis kandideerima. See, kas Kunnas kandideerib EKRE ridades, selgub lõplikult pärast 13. novembril toimuvat erakonna sisevalimist.

Ühegi inimese vaated ei saa Kunnase sõnul sada protsenti mõne erakonna omaga kokku langeda. "Oma vaadetelt - ma tunnistan - ma olen rahvuslane. Kogu aeg olen olnud. Ja ka konservatiiv. Siin mul mingit põhimõttelist dissonantsi ei ole," vastas Kunnas, kui saatejuht uuris temalt, kuivõrd tema maailmavaade EKRE omaga kattub.

Kunnas lisas, et EKRE on tema toetuse ära teeninud sellega, et erakond seisab otsedemokraatia poolt.