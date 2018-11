Eesti uudised HOIATUS: eestlased saavad kahtlustäratavaid kõnesid Hongkongist Marvel Riik , täna, 11:00 Jaga:

Mitmed eestlased on viimastel päevadel saanud khatlustäratavaid kõnesid Hongkongist. Lugeja foto

Viimastel päevadel on mitmed Eesti inimesed saanud kõnesid Hiina erihalduspiirkonnast Hongkongist, mida ei kiputa vastu võtma, kuna kardetakse, et tegu on järjekordse petukõnede katsega.