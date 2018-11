Harvey Weinsteini süüdistatakse teismelise seksuaalses ründamises 

Briti lehe andmeil väidab ohver, kelle nime kohtupabereis ei avaldata ning keda nimetatakse Jane Doe'ks, et Weinstein sundis teda 2002. aastal endale kuuluvas New Yorgi korteris oma sugutit puudutama. Neiu ilmus korterisse enda teada töövestlusele, kuid filmimogul olevat kohemaid hakanud seksi nõudma.

Produtsent olevat neiut ähvardanud ja survestanud, öeldes, et just tema on Penelope Cruzi ja Gwyneth Paltrow taga ning et kumbki ei töötaks ilma tema soosinguta. "Siis võttis Weinstein püksid jalast ja hoidis Jane Doe'd vägisi kinni, võttes samal ajal tema käe ning sundedes teda oma peenist puudutama ja masseerima."