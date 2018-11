Muusika KUULA | I Wear* Experiment andis välja uue singli “Almere” Toimetas Terttu Jazepov , täna, 09:53 Jaga:

Promomaterjal

Neljapäeval ilmus I Wear* Experimenti uus lugu “Almere”, mis on teine singel detsembris ilmuvalt täispikalt stuudioalbumilt “Jupiterz”. Bänd kirjutas loo Hollandis tuuritades ning pala esmaesitlus oli suurejooneline – 10 000 inimesele Monsoon Festivalil Hanois, Vietnamis. “Loos on kuulda elemente Depeche Mode’ist Twenty One Pilots’ini,” sõnab loo üks autoritest Hando Jaksi. “Meid intrigeeris ja inspireeris valetamine – kuidas me kõik seda teeme, sest see on mugav ning rahustab ennast ja teisi. Piir empaatia ja sotsiopaatilise käitumise vahel on õhkõrn,” avab ta loo tagamaid. I Wear* Experiment on Hando Jaksi, Mikk Simson ja Johanna Eenma. Bändi debüütalbum “Patience” ilmus 2016. aastal ning tõi neile Eesti Muusikaauhindade jagamisel Aasta Debüütalbumi auhinna. I Wear* Experiment on viimastel aastatel palju Euroopas ja Aasias tuuritanud ning esinenud suurtel rahvusvahelistel festivalidel nagu näiteks Positivus Festival (Lätis), Monsoon Festival (Vietnamis), Zandar