Tähelepanu Tallinna ühistranspordis: tervet rahakotti validaatori ees viibutades võid raha kaotada 

"Võib tekkida olukord, et kui validaatorile näidata mitut kaarti korraga, siis leebem variant on see, et validaator ei saa aru, millist kaarti ta lugema peab. Aga halvem lugu on see, kui inimesele on antud sõidusoodustus või tasuta sõidu õigus ja pangakaardilt loetakse tal siiski täis sõiduraha maha," kirjeldas Harju.