TEINE TASE | Kumb on ikkagi parem – kas halloween või mardipäev? 

„Red Dead Redemption 2“! „Red Dead Redemption 2“! „Red Dead Redemption 2“! Rockstari kauboimäng on lõpuks ometi kohale ning me veedame päris paraja osa saatest arutades, mis on hästi... ning mis on halvasti. Lisaks on Stenil Rockstari kohta nii mõndagi krõbedat öelda! Räägime ka muudel teemadel, näiteks küsime, kas mardi- ja kadripäev on ikka halloweenist parem või mitte.