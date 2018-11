Maailm Eestlased röövisid Soomes juveelipoodi, saagiks saadi 800 000 euro eest ehteid Toimetas Silja Ratt , täna, 09:13 Jaga:

Röövitud kauplus facebook.com/Laatukoru

Laupäeva õhtul rööviti Soomes Vantaas juveelipoodi. Nüüd on selgunud, et kinnipeetud kahtlusalused on neli eesti meest.