Eesti uudised NO99 sulgeb eesriide: samamoodi edasi minna me ei saa, teistmoodi ei taha! Aigi Viira , täna, 00:18 Jaga:

PROHVETLIK SÕNUM: 2010. aasta kevadel kulmineerus NO99 poliitiline teatriprojekt „Ühtne Eesti“ Saku Suurhallis antud etendusega, mis jäljendas erakonna suurkogu TEET MALSROOS

„Ka lõpetada tuleb seal, kus tundub, et on õige hetk. See hetk on täna,“ teatas NO-teater eile oma pöördumises. „See otsus teeb meile haiget. Vaikus, mis saabub Teater NO99 koridoridesse, on vaikus nagu iga teinegi, kuid meie jaoks on see valus vaikus. Aga see vaikus on ka aus. Sest samamoodi edasi minna me ei saa, ja teistmoodi edasi minna me ei taha.“