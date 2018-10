Nõukogu soovitas ministeeriumil Eesti Kontsert saneerida 

Pärast Laine Randjärve küsimust arutas EK nõukogu möödunud nädalal toimunud erakorralisel koosolekul ka asutuse majandusseisu üle, jõudes järeldusele, et see on nii halb, et tuleb kultuuriministeeriumile teha ettepanek kaaluda kontsertorganisatsiooni saneerimist, kirjutab ERRi uudisteportaal.